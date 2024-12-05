Icardi'den Wanda Nara'ya olay gönderme! Paylaşımı gündem oldu

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Icardi'den Wanda Nara'ya olay gönderme! Paylaşımı gündem oldu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Icardi, paylaşımıyla Nara'ya olay göndermede bulundu.

Icardi ile yollarını ayıran wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile yeni aşka yelken açmış Icardi ile mahkemelik olmuştu.

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NARA’DAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi Icardi ise bu talebi geri çevirmişti.

Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulunmuştu, Mauro Icardi ise buna karşılık olarak 'Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi' diyerek şikayette bulunmuştu.

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SERVETİNİN YARISINI İSTİYOR

Nara, iddiaya göre Icardi’den boşanmak için Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istiyor.

Wanda yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırırken Mauro Icardi'den de çarpıcı bir itiraf gelmişti. Icardi ise, Wanda Nara’nın yıllarca kendisine fiziksel şiddet uyguladığını söylemişti.

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"HEM FİZİKSEL HEM DE DİJİTAL ŞİDDET UYGULADI"

Mauro Icardi, Arjantin basınına yaptığı açıklamada "Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı. Ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi” demişti.

ICARDI'DEN OLAY GÖNDERME

31 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinden Johnny Deep'in mahkeme salonundan fotoğrafları paylaştı. Hollywood yıldızı Deep, eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazananı olmuştu. İşte o paylaşım...

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