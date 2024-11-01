Icardi’nin Arjantin’e transferi için tek ihtimal var. İşte transferdeki kilit isim

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Icardi’nin Arjantin’e transferi için tek ihtimal var. İşte transferdeki kilit isim

Galatasaray’ın yıldızı Icardi’nin Arjantin’e transfer iddiası gündemdeki yerini koruyor. Arjantin basını, transferin neredeyse imkansız olduğunu belirtirken, golcü oyuncunun River Plate’e gidişi için tek ihtimal olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye River Plate'in talip olduğu iddiası Arjantin'de ses getirmeye devam ediyor.

ESPN'e konuşan eski Arjantinli futbolcu Diego Latorre, Icardi'nin River Plate'e transfer olabileceğini ileri sürümüştü. Latorre'nin bu iddiasına yanıt bir başka Arjantin medya kuruluşundan geldi.

TyC Sports muhabiri Damian Augusto Villagra'nın haberine göre; Mauro Icardi'nin River'a transferi neredeyse imkansız. Arjantinli yıldızın Galatasaray'da kazandığı yıllık ücreti River Plate'in karşılamasının çok zor olduğu belirtilirken, futbolcunun sarı kırmızılılar ile 1,5 yıllık sözleşmesinin daha bulunduğu da hatırlatıldı.

İŞTE TRANSFER İÇİN TEK İHTİMAL

Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun Arjantin'e dönmesinin ancak aile kararıyla gerçekleşebileceği ifade edildi. Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantin'de çalışmaya devam etmeyi düşündüğü ve bu durumun yıldız futbolcuyu ülkesine dönme konusunda etkileyebileceği ileri sürüldü.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Mauro Icardi 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

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