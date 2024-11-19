Icardi’nin babası konuştu: Oğlum için endişeliyim

Galatasaray’ın golcüsü Icardi bir yandan özel hayatındaki sorunlarıyla boğuşurken diğer yandan da sakatlık kabusu yaşıyor.

Eşi Wanda Nara’nın Arjantinli rapçi L Gante ile ilişkisinin ortaya çıkması sonrası ortalık bir anda karıştı. Wanda Nara, çocukları ile Arjantin’e dönerek golcü oyuncudan ayrılık kararı aldı. Ortaya çıkan ihanet sonrası Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara’ya sosyal medyadan sert sözlerle yüklendi. Ayıca hem Icardi hem de Wanda Nara cephesinden sert açıklama geldi.

Öte yandan Arjantin basınında çıkan bir haberde sakatlığı sonrası Icardi’nin Arjantin’e gittiği ve burada Wanda Nara ile sert bir şekilde tartıştığı iddia edildi. Sonrasında ise Arjantinli model ve sunucunun Icardi hakkında polise şikayetçi olduğu ve golcü oyuncunun mahkemeye çıkacağı belirtildi. Galatasaray yönetimi ise iddiaları reddetti.

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Icardi’nin önümüzdeki günlerde ameliyat olması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı

ICARDI’NİN BABASI KONUŞTU

Arjantinli golcünün babası Juan Carlos Icardi, oğlunun Wanda Nara’dan ayrılması sonrası ilk kez konuştu. Oğlu ile düzenli olarak görüşmediğini belirten Icardi, oğlunun sakatlığı ile ilgili endişeli olduğunu vurguladı.

Torunları ile bir süredir görüşmediğinin altını çizen Juan Carlos Icardi, “Evimin kapıları herkese, tüm aileme açık” dedi. Icardi, oğlunun Wanda Nara’dan ayrılması ile ilgili yorum yapmaktan çekindi.

Icardi’nin katıldığı TV programında sorulan sorulara kısa yanıtlar vererek ayrıntılara girmekten çekinmesi dikkat çekti. Icardi’nin babası ile arasının soğuk olduğu ve bir süredir görüşmediği belirtiliyor.