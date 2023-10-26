Icardi'nin büyük tehlike atlattığı ortaya çıktı. Kulüp doktoru açıkladı

Mauro Icardi, 2 gol attığı Beşiktaş derbisinde ayak bileğinden sakatlanmış, durumu endişe yaratmıştı. Kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldızın büyük tehlike atlattığını açıkladı.

Icardi'nin büyük tehlike atlattığı ortaya çıktı. Kulüp doktoru açıkladı

Galatasaraylı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde ayak bileğinden sakatlanmıştı. Şiddetli ağrı şikayeti bulunan Arjantinli yıldızın durumu Sarı-Kırmızılı taraftarları endişelendiriyordu. Kulüp doktoru Yener İnce'nin yaptığı açıklamalar, onların bu korkusunun hiç de yersiz olmadığını ortaya koydu.
Fedakarlık yaparak 3 gün sonra Bayern Münih karşısında yine formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.
Icardi'nin ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.

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