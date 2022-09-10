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Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?

Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi transfer ederken eşi Wanda Nara'nın da şartlarının olduğu ortaya çıktı

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:30
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:48
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Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın özel istekleri şaşkınlık yarattı

Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrfor Mauro Icardi'yi transfer ederken adeta eşi Wanda Nara'yı da transfer ettiği ileri sürüldü.

Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray'a transferin gerçekleşmesi için ileri sürdüğü şartların da olduğu belirtildi. Nara'nın isteklerinin karşılaşmasından sonra Icardi'nin transferinin gerçekleştiği ifade edildi.

Buna göre Nara'nın istekleri şöyle sıralandı:

- Yemeklerini yapması için özel bir aşçı.

- 5 çocuğu için İstanbul'da özel bir okul.

- Aralık ayına kadar en lüks otelde büyük oda.

- Ailece yaşayacakları büyük bir ev.

- Her zaman yanlarında olacak özel güvenlik ekibi.

- 24 saat şoförlü otomobil.

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Zakkum
10.09.2022 18:27
Bu ülkenin kaymağını yiyip tadını çıkartanlar yabancılar ve bir avuç yerliler  
 
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