﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrfor Mauro Icardi'yi transfer ederken adeta eşi Wanda Nara'yı da transfer ettiği ileri sürüldü.

Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray'a transferin gerçekleşmesi için ileri sürdüğü şartların da olduğu belirtildi. Nara'nın isteklerinin karşılaşmasından sonra Icardi'nin transferinin gerçekleştiği ifade edildi.

Buna göre Nara'nın istekleri şöyle sıralandı:

- Yemeklerini yapması için özel bir aşçı.

- 5 çocuğu için İstanbul'da özel bir okul.

- Aralık ayına kadar en lüks otelde büyük oda.

- Ailece yaşayacakları büyük bir ev.

- Her zaman yanlarında olacak özel güvenlik ekibi.

- 24 saat şoförlü otomobil.