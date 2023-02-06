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Babasının zoruyla futbolcu oldu, kaleleri gole doyurdu. Icardi'nin ilginç öyküsü

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:17
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Icardi'nin ilginç öyküsü. Babasının zoruyla futbolcu oldu, kaleleri gole doyurdu

Babasının zoruyla futbolcu oldu, kaleleri gole doyurdu. Icardi'nin ilginç öyküsü
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, babasının zoruyla futbolcu olmuş bir yıldız.
9 Şubat 1993'te Arjantin'in Santa Fe eyaletine Rosario'da doğdu.
Annesi Analia Rivero, babası Juan Icardi'ydi.
Ailesi, Arjantin'de iş bulamadığı için İspanya'ya göç etmişti.
Baba İcardi, futbola çok meraklıydı ama ekonomik zorluklar nedeniyle futbolu bırakıp, bir restoran müdürlük yapmak zorunda kalmıştı.
İcardi küçük yaşlarda futbola hiç merak duymasa da, babasının zoruyla futbol topuyla tanıştı.
Babası ona sürekli bağırıyordu.
"Mauro.. Benim başarısız olduğum yerde sen başarmalısın. Bu bir zorunluluktur.” 
Babasının büyük baskısı nedeniyle İcardi, Arjantin'in kuzeyindeki genç bir takım olan Sarratea'da beş yaşındayken futbol oynamaya zorlandı.
Ardından Las Palmas'ta İspanyol Unión Deportiva Vecindario takımında oynayan küçük Mauro, 2002 ile 2008 yılları arasında 500'den fazla gol attı ve dünyaca ünlü bir üst düzey takım olmasa bile, böyle bir performansla birçok dev takımın dikkatini çekti.
Sonra Barcelona, Sampdorio, İnter, Paris St.Germain ve Galatasaray.
Bugüne kadar 395 maçta 211 golü var.
Galatasaray'da 12 maçta 9 gol, 6 asist.
İcardi, futbol zekası ve golü koklamasıyla Süper Lige renk kattı.
Üstelik sadece oynanıyor, arkadaşlarını da oynatıyor.
Babasının dediği gibi, nerede oynarsa oynasın, bir yeriyle mutlaka gol atıyor.
Türkiye'de attığı gollerin 3'ü kafayla, 2'si sağ ayak, 2'si sol ayak, diğerleri de penaltıdan.
Bugün Süper Ligde skorboardlarda "İcardi" diye yazıyor ama "Gol" diye okunuyor.
İcardi'nin hayatını anlattığı bir de kitabı var.
İcardi adeta futbolun kitabını yazan adam.
O'nu izlemek büyük keyif.

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