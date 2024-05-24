Icardi’nin karısı Wanda Kara’nın Divasplay’deki +18 görüntüleri sızdırıldı

Sosyal medyada sık sık Icardi’yle birlikte özel görüntülerini paylaşan Wanda Nara bu kez Divasplay isimli bir platformla anlaştı.

Wanda bu platformda özel görüntüleri belli bir ücret karşılığında paylaşmaya başladı. Takipçileri videolarını izlemek veya çıplak fotoğraflarını görmek isterse üyelik satın alacak.

Wanda’nın yeni projesi daha çıkar çıkmaz patladı. Özel görüntülerini ele geçirenler sosyal medyada dosya halinde yaydı.

Icardi ile Wanda’nın geçtiğimiz günlerde de bir banyoda çıplak halde çekilmiş bir videosu yayınlanmıştı.