Icardi'nin kız kardeşi Ivana'ya futbol devlet nişanı verdiler. Skandal böyle ortaya çıktı

İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), İspanyol hükümetinin Dünya Kupası’nı kazanan İspanyol Kadın Futbol Milli Takımı’nın kaptanı Ivana Andres yerine yanlışlıkla Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin kız kardeşi ünlü Ivana Icardi’yi ülkenin Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdığını doğruladı.

CSD, yanlışlıkla verilen devlet nişanının İspanya Resmi Devlet Gazetesi’nin (BOE) Salı günkü nüshasında yayımlanmasının ardından derin pişmanlık duydukları insan hatası için resmi bir özür yayınladı.

Dünkü baskıda, geçen ay Avustralya ve Yeni Zelanda’da İspanya’nın kazandığı ilk Kadınlar Dünya Kupası’nı kaldıran Kaptan Ivana’yı onurlandıran bir düzeltme yapıldı.

ŞAŞKINLIĞINI BÖYLE DUYURDU

Mallorca’da yaşayan ve İspanya’daki birçok televizyon programına katılan Arjantinli ünlü Ivana Icardi, sosyal medyadaki paylaşımında şaşkınlık içinde olduğunu belirtti.

“Bu gerçekten oldu! Böyle bir şeyi nasıl yanlış yapabilirler?” diye yazan Icardi, resmi gazetede isminin yazılı olduğu sayfanın bir kopyasını paylaştı.

BAŞKA HATALAR DA VAR

Ancak onur listesinden sorumlu olanların yaptığı tek hata Ivana’nın adını hatalı yazmak değildi. Dünya Kupası’nda turnuvanın oyuncusu ve UEFA’da Yılın Oyuncusu seçilen orta saha oyuncusu Aitana Bonmati’nin adı da resmi gazetenin Salı günkü nüshasında yanlış yazıldı.

Bu hata, İspanyol Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in 20 Ağustos’ta Sidney’deki finalde İspanya’nın İngiltere’yi 1-0 yenmesinin ardından oyuncu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpmesiyle başlayan skandallara bir yenisini daha eklemiş oldu. Kaynak: Fotospor



