Icardi’nin lisansı askıya alınacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. DHA Haber Merkezi’ne konuşan Buruk, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan golcü oyuncu Icardi’nin lisansının askıya alınıp alınmayacağını açıkladı. Buruk, “Icardi'nin lisansını askıya almak gibi bir düşüncemiz şu anda yok” ifadelerini kullandı.

Buruk’un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu sene Young Boys maçı kötü oynadığımız bir maçta. Orada gerçekten kötü oynadık. Sezon başındaki bu durumu öngörüyorduk ama dışardan bu şekilde karşılanmıyor. Sezonun devamında buralara gelebileceğimiz hayal ediyorduk. Çok çalışıyoruz, çalışmadan olmuyor. Şu anda istediğimiz, hedeflediğimiz yoldayız"

"ICARDI'NİN OLMAYIŞI ETKİLİYOR"

"Takımın lokomotifi Icardi'ydi. Galatasaray sevgisinin oluşmasında Icardi'nin rolü çok büyük. Şu anda onun boşluğunu yaşıyoruz. Onun olmayışı etkiliyor. Osimhen de önemli bir lider. Icardi'nin olmadığı yerde bayrağı o taşıyor. Yerli oyuncularımız da çok değerli tabi."

"8 PUAN FARKA KANMAMAMIZ GEREKİYOR"

"8 puan önemli bir tuzak bizim için. Ona hiç kanmamamız gerekiyor. Puan farkını orada tutmamız hatta yukarıya taşımamamız gerekiyor. Florya'da bir ortam var. Başkanımız ve yöneticilerimiz bizimle birlikteler. En önemli şeylerden birisi de maç kazanmak. Maç kazandıkça da o birliktelik artıyor."

ICARDI'NİN LİSANSI ASKIYA ALINACAK MI?

"Icardi'nin iyileşme süreci var. Yener hocanın öngörüsü yeni sezona hazırlanması yönünde. Icardi'nin lisansını askıya almak gibi bir düşüncemiz şu anda yok. Doktorun tam olarak ne zaman döneceğini söylemesi de önemli. Kadro yapılanmamız nasıl olacak ve doktorun raporu nasıl olacak? Bu konuda karar vermek için önemli olan bunlar."

OSIMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

"Osimhen'in bonservisini alınmasını tabiki isterim. Oyuncunun isteği sezon sonuna kadar bizim olmak şeklinde. Devre arası gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını bize söyledi. Oyuncunun da çok üstüne gitmemek lazım. Sezon sonuna doğru oyuncu ve kulüp transferle ilgili girişimlerde bulunabilir. Şu an bunu konuşmak için erken. Biz almak isteriz böyle bir şart oluşurusa. Ama dediğim gibi sezon sürerken oyuncunun kafasını da çok meşgul etmememiz gerekiyor. Kendisi sezonun Galatasaray'da bitireceğini net bir şekilde söyledi"

KEMERBURGAZ TESİSLERİ

"Galatasaray'ın yenilenmesi ve bir seviye yukarıya geçmesi için yeni tesise bir an önce geçmesi gerekiyor. Kontrol ediyoruz ara sıra giderek. Sahalar çok güzel. Galatasaray'ın kimliğine yakışır bir tesis olacak. Galatasaray'ın saha içi başarısının yanı sıra tesisleşme ve ekonomik anlamda da önü çok açık."

"GİTTİĞİMİZ HER ÜLKEDE O ÜLKENİN TAKIMLARIYLA KONUŞUYORUZ"

"Abdullah Kavukçu'yla çok eski arkadaşız. Normal bir seyahate gitsek de transfer söylentisi çıkabiliyor. Gittiğiniz yerde de o ülkenin takımlarının yetkilileriyle konuşabiliyorsunuz."

"EN AZ İKİ OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"

"Transfer dönemi daha açılmadı. 13 Ocak'a kadar bizim oynayacağımız önemli maçlar var. Bu süreç içerisinde önceliğimiz elimizdeki oyuncuları bu maçlara hazırlamak. Şu anda düşüncemiz takıma katkı verebilecek oyuncuları kazandırmak. En az iki oyuncu kadroya katmayı düşünüyorum. Savunma ve öne tranbsdferler yapabiliriz. Elimizdeki oyuncuların ayrılmasına göre de bunu değerlendirmemiz gerekiyor. "

"NELSSON'UN KARARINI BEKLİYORUZ"

"Nelsson geçen sezonun altında kaldı ama bir önceki sezon da geride kalıp daha sonra Davinson'dan formayı almıştı. Nelsson ile ayın 13'üne kadar bir süremiz var. Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor. Antrenman performansını biraz daha yukarı çekmesini istiyorum."

"ZIYECH AYRILMAYA YAKIN"

"Ziyech ile konuştum. Rakipleri çok formda. O da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi. Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarındaki vücut dili olunmsuz olabiliyor. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın"

"KEREM AKTÜRKOĞLU KALSAYDI MUTSUZ OLACAKTI"

"Kerem Aktürkoğlu zaten hep gitmek istiyordu. Hep Avrupa'da yeni bir hedef nasıl olur diye düşünüyordu. Spartak Moskova istedi ama Kerem oraya pek sıcak değildi. Transferin son günü Benfica'dan teklif aldı. Tabii ki Benfica bir oyuncu için önemli bir adım. Burada kaldığında mutsuz olacaktı Kerem."

"YUNUS AKGÜN FARK YARATIYOR"

"Yunus hepimizin beğendiği bir oyuncuydu. Antrenman performansına baktığımızda komple bir futbolcu olduğundan bahsediyorduk. İnanılmaz işler çıkartıyor ve fark yaratıyor. Çalıştığımız bütün dönemlerde Yunus'un yeteneği ve kalitesini antrenmanlarda görüyorduk.

ZAHA DÖNECEK Mİ?

"Zaha'nın şu anda dönme ihtimali yok. Kiralık verdik zaten. Sezon bittiği zaman dönecek."

ZANIOLO'NUN DURUMU

"Zaniolo çok yetenekli ve üst düzey. SAkatlık öncesi inanılmaz bir yetenekti. Girdiği maçlar önemli skor katkısı yapıyor. Bizim kadromuzda kalsaydı da bizim için önemli bir oyucu olurdu. O da bizim oyuncumuz, önümüzdeki sezon bizimle olma durumu var tabi."

"MIKAUTADZE'Yİ 3 SENEDİR TAKİP EDİYORUZ"

"Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif yapma tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz onu. Önemli bir oyuncu ama şu anda ilk önceliğimiz olarak hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz. Ben oyuncuyla hiçbir görüşme yapmadım. Baktığınız zaman 20-30 oyuncu var ama hiçbiriyle görüşmedik. Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Biz bir şey yapıyorsak gizli yapmamız gerekiyor."

"JELERT VERDİĞİNİZ PARALARI ÇIKARABİLECEĞİNİZ BİR OYUNCU"

"Jelert 21 yaşında ve üstüne koyarak gidiyor. Jelert burada kullanabileceğimiz bir oyuncu. Verdiğiniz paraları çıkarabilecek bir oyuncu. İyi bir beke 12-15 milyon Euro arasında para istiyorlar Avrupa'da. Genç bir oyuncu ve Galatasaray'ın ileriye dönük faydalanabileceği oyuncu."

DYBALA SORUSU

"Transferle ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Bu oyuncuların büyüklüğü tartışılmaz. Çok önemli oyuncular sayılıyor. Her teknik adam kadrosunda görmek ister bu oyuncuları. Maddi şeyleri değerlendirmek gerekiyor bu tür oyuncularda. Hocalar hep ister ama yönetim tarafı transferi değerlendirir."