Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formundan uzak bir görüntü çizen sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

ICARDI: 'BENİ ÖZLEYECEKSİNİZ'

Dün sosyal medya hesabından hakkında çıkan ayrılık iddialarına dikkat çeken bir açıklamayla yanıt veren Icardi, "Adımın ilgi çektiğini ve bazı Türk “gazetecilerin”, kulübün beni arayıp sözleşmemin “yenilenmeyeceğini” bildirdiği yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını anlıyorum… Ama ne beni arayan oldu ne de temsilcimi. Dünkü yenilgiyi örtmek için haber bile olmayan bir şeyi haber diye satmaya mı çalışıyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor. Ortada yeni bir durum yok. Bunun için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde buradan başım dik bir şekilde ayrılırım. Ve varsayımsal olarak daha erken ayrılmam söz konusu olursa, bu tamamen ve sadece benim kararım olur, kimsenin değil. Hepinize bir öpücük gönderiyorum. Bir süre daha Icardi sizlerle. Tadını çıkarın; sonra beni özleyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

MILAN'A ÖNERİLDİ

Bu paylaşımın ardından İtalyan basınından Icardi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, menajeri tarafından daha önce kaptanlığını yaptığı Inter'in ezeli rakibi Milan'a önerildi.

Haberde ayrıca Milan'ın forvet arayışında Icardi'yi öncelikli transfer hedefi olarak görmese de gündemine aldığı kaydedildi.

GALATASARAY YÖNETİMİNİN TAVRI MERAK KONUSU

Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyen ve 7 gol atan Icardi ile ilgili Galatasaray yönetiminin ne yönde bir tavır alacağı merak konusu.