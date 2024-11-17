Icardi’nin menajerinde olay sözler: Hayatında Wanda Nara’nın olması büyük talihsizlik

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi son dönemde özel hayatında büyük sorunlar yaşıyor. Eşi Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile ilişikisinin ortaya çıkması sonrası ortalık ayağa kalktı. Wanda Nara daha sonra ise Icardi’den ayrıldığını açıklayarak çocukları ile birlikte Arjantin’e döndü. Arjantinli yıldız, özel hayatındaki çalkantıların üstüne bir de sakatlık kabusu yaşadı. Tottenham maçında sakatlanan yıldız oyuncu sezonu kapattı.

ICARDI’NİN MENAJERİNDEN OLAY SÖZLER

Icardi’nin Wanda Nara ile evliliği yıllardır tartışma konusu olurken yıldız oyuncunun menajerinden olay sözler geldi. Icardi’nin menajeri Pino Elio Letterio, Wanda Nara’nın Icardi’nin kariyerinin geriye gitmesine sebep olduğunun altını çizdi.

Sabah gazetesinden Levent Tüzemen’e konuşan Letterio, Icardi’nin Galatasaray’a transferinde Wanda Nara’nın katısı olmamasına rağmen çevresine “Onu ben ikna ettim” dediğini söyledi. Icardi’nin menajeri, golcü oyuncu için hayatında Wanda Nara’nın olmasının büyük talihsizlik olduğunun altını çizdi.

Letterio sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray, Icardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse Galatasaray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu"