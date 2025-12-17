Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin yaptığı açıklamalara cevap geldi.

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino TRT Spor'a konuşarak, Icardi'nin ilk Fenerbahçe'ye önerildiğine yönelik açıklamaları yalanladı.

'İLK TEMAS ERDEN TİMUR VE GARDI TARAFINDAN KURULDU'

Elio Pino, Icardi'nin Galatasaray'a transfer sürecini şöyle anlattı:

"Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim. İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, Paris Saint-Germain'deki yerini korumak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu. Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir."