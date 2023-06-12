Icardi'nin menajerinden 'Suudi Arabistan' açıklaması

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan'ın yayın kuruluşu MBC'nin yayınına göre Al Taawon, Icardi'ye teklif yaptı ve Arjantinli golcü bu teklifi kabul etti.

Toplam 2 yıllık sözleşme karşılığı sezonluk 20 milyon euroluk teklife olumlu yanıt veren Icardi'nin sözleşmesinde +1 yıllık aynı maaşla uzatma opsiyonunun da olduğu iddia edildi.

Bu gelişme sonrası oyuncunun menajeri TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

''GERÇEĞİ YANSITMIYOR''

Pino açıklamasında, "Transfer haberleri gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir kulüple anlaşma sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

30 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maçta 22 gol attı. 7 de gol pası verdi.