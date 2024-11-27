Icardi’nin ne zaman ameliyat olacağı belli oldu

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Icardi’nin ne zaman ameliyat olacağı belli oldu

Galatasaray’da Tottenham maçında sakatlanan Icardi’nin son durumu belli oldu. Arjantinli golcü pazartesi günü Arjantin’de ameliyat olacak.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili, "Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. 2.5-3 haftalık süreci ön hazırlıkla geçirecekti. Sonra ameliyat ile ilgili karar verecekti. Sosyal ve ailesel sebeplerle Arjantin'de. Hazırlık sürecini orada geçirdik. Rehabilitasyon aşamasında aksaklık yaşamama adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi orada olacak. Hangi klinikte olacağına karar verdik. Pazartesi ameliyatı yapılacak." dedi.

İnce, Icardi ile ilgili sözlerine, "Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. Ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik." diye devam etti.

Yener İnce, son olarak, "Ismail Jakobs ve Kaan'ın tedavileri devam ediyor. Jakobs maçta bizimle olacak. Kaan'ın tedavisi devam edecek. Onların dışında bir sakatlık yaşamadan maçı kazanarak İstanbul'a döneriz." sözlerini sarf etti.

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