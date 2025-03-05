Icardi'nin oturduğu bank "turistik yer" olarak işaretlendi

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, sevgilisiyle birlikte İstanbul'u keşfe çıktı.

Birlikte tarihi yerleri gezen çift daha sonra Karaköy'de bir bankta oturup dinlendi ve o anı fotoğrafladı. Icardi'nin oturduğu bank, Google Haritalar'da turistik bir nokta olarak işaretlendi.

Galatasaraylı ünlü yıldız sevgilisiyle birlikte İstanbul turu yapmış tanınmamak için ise yüzüne maske takmıştı. Çift Galata Köprüsü’nün altıdaki bir banka oturmuş ve fotoğraf çektirmişti. Fotoğraf sonrası bank büyük ilgi gördü. Çiftler de Icardi ve sevgilisini örnek aldı, bankta aynı pozu verdi.

Yaşanan olay daha önce Arda Turan'ın İspanya'da oturduğu bankı hatırlattı. O bank da Arda Turan Bankı olarak haritalara kaydedilmişti.

Bankı görmek için Norveç’ten geldiğini belirten de var, Karaköy’den geçerken uğrayan da.