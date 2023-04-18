İcardi'nin oyundan neden çıktığı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. İkinci golü atan İcardi, oyundan çıktı. Oyundan çıkış sebebi belli oldu.
Mauro Icardi, Alanyaspor'a attığı golden sonra topsuz alanda sahada adalesinde ağrı hissetti. Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi. Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
Bu sezon İcardi, 16 maçta 13 gole imza attı.