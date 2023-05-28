Icardi'nin peşine İspanyol devi düştü. Galatasaray harekete geçti

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta bulunan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Dursun Özbek ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak kadro planlamasına göre yol haritasını çizecek. Sarı kırmızılılarda temel hedef, eldeki oyuncuları korumak ve bu kadronun üzerine kaliteli futbolcuları transfer etmek.

28 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Cimbom'da en çok merak edilen konulardan birisi de Mauro Icardi'nin geleceğiydi. Arjantinli yıldız bu sezon sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla fark yarattı. 30 yaşındaki forvet bu sezon 24 maça çıktı. Icardi bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

ATLETİCO MADRİD ICARDİ İÇİN DEVREDE

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Icardi'nin, yeni sezonda kalıp kalmayacağı ise belirsizdi. Mauro Icardi, Erden Timur'a kalmak istediğini belirtse de geleceği PSG'ye bağlı. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Icardi transferine dair haberi İspanyol basını duyurdu. İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Mauro Icardi transfer için harekete geçti.

PSG ICARDİ'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Todofichajes'te yer alan habere göre İspanyol ekibi, 30 yaşındaki golcüye ilgi göstermeye başladı. Icardi'nin, Galatasaray ile olan kiralık anlaşmasının sona ermesinin ardından PSG'ye döneceği belirtildi. Fransız ekibinin de Icardi'nin ayrılığı için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

G.SARAY'IN RAKİBİ ATLETİCO

Böylelikle İtalyan ve Arjantin ekiplerinin yanı sıra Galatasaray'a Icardi transferinde Atletico Madrid de rakip olmuş oldu. Yıldız santforun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.