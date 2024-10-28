Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar Icardi'nin 27. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Ahmet Çakar İcardi'nin 27. dakikada ceza sahasındaki pozisyonunu değerlendirdi.

ICARDI'NİN POZİSYONU GÜNDEM OLDU

Kıran kırana geçen mücadelenin 27. dakikasında gerçekleşen Galatasaray atağında Icardi ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

Sarı-kırmızılılar uzun süre penaltı için itirazlarda bulunsada maçın hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi.

"PENALTI VERMESİ GEREKİRDİ"

Pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar kararın yanlış olduğunu belirterek penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

Son Haberler
Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın dünya yıldızı sahnede! Fark 2'ye çıktı
Galatasaray'ın dünya yıldızı sahnede! Fark 2'ye çıktı
Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku!
Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku!
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde 29 ekim kutlaması
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde 29 ekim kutlaması
Mario Balotelli, Genoa'ya imza attı
Mario Balotelli, Genoa'ya imza attı