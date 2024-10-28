Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Ahmet Çakar İcardi'nin 27. dakikada ceza sahasındaki pozisyonunu değerlendirdi.
ICARDI'NİN POZİSYONU GÜNDEM OLDU
Kıran kırana geçen mücadelenin 27. dakikasında gerçekleşen Galatasaray atağında Icardi ceza sahası içerisinde yerde kaldı.
Sarı-kırmızılılar uzun süre penaltı için itirazlarda bulunsada maçın hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi.
"PENALTI VERMESİ GEREKİRDİ"
Pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar kararın yanlış olduğunu belirterek penaltı verilmesi gerektiğini savundu.