Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaraylı taraftarların sabırsızlıkla beklediği Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin çalışmalara başlayacağı zaman belirlendi.

15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Arjantinli yıldız için yapılan değerlendirmelerde Haziran ortasında saha çalışmalarına başlaması mümkün görünüyor. Icardi'nin 15 Haziran civarında İstanbul’da bireysel antrenmanlara başlayacağı bekleniyor.

WANDA NARA'DAN BOŞANDI

Öte yandan özel hayatında çalkantılı dönemler yaşayan Mauro Icardi bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'dan resmi olarak boşandı. İki isim arasında çocuklarının velayeti konusunda sorunlar yaşanmıştı.

Son Haberler
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı