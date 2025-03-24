Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin çalışmalara başlayacağı zaman belirlendi.
15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Arjantinli yıldız için yapılan değerlendirmelerde Haziran ortasında saha çalışmalarına başlaması mümkün görünüyor. Icardi'nin 15 Haziran civarında İstanbul’da bireysel antrenmanlara başlayacağı bekleniyor.
WANDA NARA'DAN BOŞANDI
Öte yandan özel hayatında çalkantılı dönemler yaşayan Mauro Icardi bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'dan resmi olarak boşandı. İki isim arasında çocuklarının velayeti konusunda sorunlar yaşanmıştı.