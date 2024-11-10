Icardi’nin sakatlığı sonrası sistem değişiyor. Yıldız oyuncuya büyük görev düşecek

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Icardi’nin sakatlığı sonrası sistem değişiyor. Yıldız oyuncuya büyük görev düşecek

Galatasaray’da Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası sistem değişiyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un sisteminde takımın yıldız isimlerinden Mertens’e büyük görev düşecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi’nin ağır sakatlığı sonrası sistem değişikliğine gidecek. Buruk’un tek forvete dönüp, en uçta Osimhen’i oynatacağı öğrenildi. Cim-Bom’da Icardi’nin sakatlığı sonrası sadece Osimhen’in değil Mertens’in yükü de artacak. 37 yaşındaki futbolcu Osimhen ile beraber hücum gücünü oluşturacak.

YILDIZ OYUNCUYA BÜYÜK GÖREV

Okan Buruk’un Napolili iki eski futbolcunun uyumuna güvendiği belirtildi. Tottenham maçında Osimhen’in attığı gollerin asistini Mertens yaparken Kadıköy’de ise Osimhen göğsüyle golü hazırlamıştı. Galatasaray’ın teknik patronunun maçlardaki gidişata göre iki futbolcusunu zaman zaman kenara alarak sakatlık riskini en aza indirmeyi planladığı belirtildi.

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