Icardi'nin sevgilisi Galatasaray formasıyla!

Sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, oyuncu China Suarez ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Icardi ameliyatının ardından ülkesi Arjantin'de kalırken sevgilisi China ile pozlarını sosyal medyasından paylaşıyor.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Son olarak China Suarez hikayesinde Galatasaray forması giyerek Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarların gözbebeği olan Icardi'nin sevgilisinin bu paylaşımı sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.