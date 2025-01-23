Icardi'nin sevgilisi Galatasaray formasıyla!

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Icardi'nin sevgilisi Galatasaray formasıyla!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, oyuncu sevgilisi China Suarez'e sarı kırmızılı formayı giydirdi.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, oyuncu China Suarez ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Icardi ameliyatının ardından ülkesi Arjantin'de kalırken sevgilisi China ile pozlarını sosyal medyasından paylaşıyor.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Son olarak China Suarez hikayesinde Galatasaray forması giyerek Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarların gözbebeği olan Icardi'nin sevgilisinin bu paylaşımı sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.

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