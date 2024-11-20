Icardi'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Taraftarların sevgisi ile moral buluyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi özel hayatı ile zor günler geçirirken sağlık durumu ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle takımından da uzak kaldı. Futbol dünyasında büyük beğeni ile takip edilen Icardi özel hayatı ile yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun zamandır örneği çok görülmeyen bir şekilde benimsenen ve desteklenen futbolcuya Türk taraftarlardan büyük ilgi gösteriliyor.

Icardi eşi Wanda Nara ile yaşadığı duygusal durumlar ve boşanma aşamasına gelen ilişkisinde yaşadığı her olay ile gündemde olmaya devam ederken UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham maçının son anlarında sakatlanmıştı.

Sakatlığı üzerine oyundan alınan futbolcunun yerine Michy Batshuayi girmişti. Maç sonrası yapılan açıklamada Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olması gereken futbolcunun sezonu kapattığı ilan edilmişti.

Taraftarları üzen bu haber sonrası yine Icardi'ye büyük destek gösterildi. Icardi özel hayatında yaşadığı sorunları Galatasaraylı taraftarların yoğun sevgisi ile atlatmaya çalışıyor.

Arjantinli futbolcunun rehabilitasyon süreci sonrası ameliyata alınması bekleniyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isim son olarak yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl düzenlediği kutlama törenlerinden anlar paylaştı.

Icardi ile özdeşleşen şarkı Akşın Olayım'ı da paylaşan Icardi, şarkı ile birlikte taraftarların birlikte hep bir ağızdan şarkı söyledikleri anları da paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray şampiyonluk kutlamalarında Florya'da ve RAMS Park'ta yapılan kutlama görüntülerini kalp emojileri eşliğinde paylaştı.