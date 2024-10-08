Icardi’nin sözleşmesindeki dudak uçuklatan madde. Sezon boyunca 8 defa…

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi sezona oldukça tutuk başladı. Çıktığı 10 maçta 3 gol atan Arjantinli golcü, Alanyaspor maçı sonrası stadı ilk terk eden isim oldu. Icardi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçağa binerek tatile çıktığını belirtti.

Sabah gazetesindeki habere göre Icardi’nin sözleşmesindeki dudak uçuklatan detaylar ortaya çıktı. Arjantinli golcünün sezon içinde 8 defa özel uçakla seyahat etme imkanının olduğu belirtiliyor. Icardi’nin sadece uçak masrafı için Galatasaray’ın kasasından yılda 500 bin dolara yakın para çıkıyor. Öte yandan Arjantinli golcünün çocuklarının okul masrafları ve ev kirası da sarı kırmızılılar tarafından karşılanıyor.

Icardi’nin 6 milyon euro olan garanti ücretinin yanı sıra sponsorlar ve Başkan Dursun Özbek’in desteği ile 4 milyon euro ek ödeme veriliyor. Böylece golcü oyuncunun yıllık kazancı 10 milyon euroyu buluyor.