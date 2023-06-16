Icardi'ye 100 milyonluk çılgın teklif! Galatasaraylılar çok üzülecek

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı ve attığı gollerle takımın şampiyon olmasında büyük payı olan Icardi ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Sezon boyunca gösterdiği performansla taımların ilgi oldağı haline gelen Icardi'ye Arabistan'dan astronomik bir teklif yapıldığı iddia edildi.

100 MİLYON EURO MAAŞ!

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; bir Suudi Arabistan ekibi, yıllık 25 milyon Euro'dan 3 yıllık bir sözleşme teklif etti.

Bonuslarla birlikte yapılan teklifin 100 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Söz konusu Suudi takımının PSG ile anlaştığı ifade edildi.

Kulübün, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın kararını beklediği vurgulandı.

PLANLAR BOZULDU

Galatasaray'ın sponsor desteğiyle birlikte Arjantinli yıldız için yıllık 7.5 milyon Euro garanti ücret ödemeyi düşündüğü kaydedilirken, yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın planlarının bozulduğu aktarıldı.