Icardi'ye bir talip de İspanya'dan!

Galatasaray'ın bonservisini almak için uğraştığı isim Icardi'ye, İspanya devi Atletico Madrid talip oldu.

Icardi'ye bir talip de İspanya'dan!

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin talipleri bir bir artarken son olarak gündeme Atletico Madrid geldi.

İspanyol TodoFichajes, Diego Simeone'nin Icardi'yi takıma katmayı çok istediğini öne sürdü.

Haberde ise "Koç vatandaşının gelişinin onlara daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için kalite katacağına inanıyor. Spor yönetimini bu konuda harekete geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

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Mauro Icardi'yle ilgilendiği iddia edilen Al-Taawon'un ise rotayı Morata'ya çevirdiği ve Icardi'nin transferini rafa kaldırdığı öne sürüldü.

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