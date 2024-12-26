Icardi’ye İspanya’dan talip çıktı. Galatasaray’dan ayrılmaya sıcak bakıyor

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Icardi, Tottenham maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Ağır sakatlığın yanı sıra özel hayatında büyük sorunlar yaşayan Arjantinli yıldızın sarı kırmızılılardan ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Daha önce Arjantin ekiplerinden River Plate’in talip olduğu golcü oyuncuya İspanya’dan da talip çıktı.

İspanyol basınında çıkan habere göre La Liga ekiplerinden Real Betis, Icardi’ye talip oldu. İspanyol ekibinin kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek istediği öğrenildi.

Arjantinli yıldızın Galatasaray’dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken transferin önündeki en büyük engelin golcü oyuncunun maaşı olduğu belirtiliyor. Icardi'nin 10 milyon euroyu bulan maaşının Real Betis için oldukça fazla olduğu belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi için Icardi'nin maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmesinin gerektiği aktarıldı. Mauro Icardi'nin 2 senedir formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor.