'Icardi'ye istersen git gelme' dediler! Erman Toroğlu'ndan şok iddia

Erman Toroğlu, Antalyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'deki habere göre, Toroğlu, sarı kırmızılı takımın 2 golünü atan Mauro Icardi ile ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'ın takım kalitesi olarak ligin çok üzerinde olduğunu belirten Toroğlu, Ekol TV'deki programda "İlk 10-15 dakikada rakibi gördüler ve 2. viteste gittiler. ilk yarıda 4-5 olabilirdi. Antalyaspor kötü bir takım. Galatasaray için antrenman maçı oldu" dedi.

'AŞKIN OLAYIM FALAN KALMAZ'

Toroğlu, Mauro Icardi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi, Arjantin'e gitti ve Galatasaray da Osimhen'i alarak 'İstersen git, gelme' dediler. Çünkü Osimhen gibi bir tehdit var. Eğer formun düşerse Osimhen ön plana çıkar, taraftar seni hemen unutur. Aşkın Olayım falan kalmaz. Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakmaz. Ama şunu da söyleyeyim Milli ara ve Arjantin'e gitmesi Icardi'ye yaramış."

Toroğlu, şöyle devam etti:

"Okan Buruk'un yerinde olsam Osimhen'i en ileri uçta, arkasına da Icardi'yi koyarım. Türkiye Ligi'nde böyle etkili olabilirsin ama Avrupa'da tutmaz. Orta alanda da 2 tane hamal olsa başarılı olabilirsin. Dikkat edin Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yukarıya çıkarttı, bu sene de Yunus Akgün'e etki ediyor. Akıllı oyuncu böyle yıldızların yanından ayrılmamalı."