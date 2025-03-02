Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den büyük sürpriz

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi büyük bir sürprizin kahramanı oldu.

Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi uzun bir süredir sakatlığından dolayı Galatasaray formasından uzak kaldı.

BAVULDAN CHINA SUAREZ ÇIKTI

Arjantin'den çalışmalarını sürdürmek için dönen Icardi bir an önce sahalara dönmek için uğraşıyor. Sosyal medyasını aktif olarak kullanan Icardi bu kez sevgilisi China Suarez'in bir sürpriziyle karşılaştı. Suarez kendisini bir bavulun içine koyarak Icardi'nin evine getirtti. Bavulu açan ve içinde Suarez'i gören Icardi şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi.

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