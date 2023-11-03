Icardi'yi bekleyen büyük tehlike. Bu akşam belli olacak

Sakatlığı süren Icardi'nin bu akşam Kasımpaşa maçında oynaması halinde ciddi problem yaşayabileceği ortaya çıktı.

Aytunç Akın
Icardi'yi bekleyen büyük tehlike. Bu akşam belli olacak

Galatasaray'da hafta içinde Icardi zirvesi yapıldı.
Kulüp doktoru Yener İnce, Okan Buruk ve Icardi'nin bir araya geldiği görüşmede İnce, Icardi'yi korumak adına yıldız futbolcuya "dinlenme" tavsiye etti.
Ancak Icardi "Oynamak istiyorum" dedi. Okan Buruk'un ise kararı Icardi'ye bıraktığı öğrenildi..

Icardi hafta içinde hiç idmana çıkmadı. Bugün oynanacak Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. Gelen ilk bilgiler Arjantinli yıldızın bu akşam da iğne olup sahaya çıkacağı yönünde.

İnce'nin korkusu ise Icardi'nin iğne alışkanlığı yüzünden acı eşiğinin iyice düşmesi. İlerleyen dönemde en ufak bir sakatlık sonrasında ağrılarının normalden yüksek olması. Ayrıca her ilacın bir etkisi olduğu gibi bir de yan etkisinin olması.

Özellikle Icardi'ye maçlarda oynaması için yapılan ağrı kesicilerin uyuşturucu etkisinin olması da sıkıntılı bir durum. Kaynak: Fotospor

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