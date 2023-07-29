Icardi'yi karşılamaya Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da geldi. Sosyal medyada gündem oldu

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanmasında 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik katkısıyla öne çıkan isimlerden biri olan Mauro Icardi, yeniden Galatasaray'da.

Sarı Kırmızılılar, PSG ile anlaştı ve dün akşam saatlerinde Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda birçok taraftar Arjantinli'yi karşılamaya gitti.

Aralarından biri de Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya idi. Pendikspor ve Eyüpspor'un da başkanı olan Özkaya, sarı kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi gördü ve fotoğraf isteklerini kırmadı.

Öte yandan Özkaya'nın bu hareketi sosyal medyada tepki çekti.

Bir taraftar "Saçmalık. Külüp başkanı başka takımın futbolcusunu karşılamaya gider mi?" sözlerini kullanarak tepki gösterdi.

Galatasaray'ın forma sponsoru olan araba kiralama şirketi Sixt'in de sahibi olan Murat Özkaya, Icardi'nin de sponsoru olduğu da iddia edildi.