İçerde ve Çukur dizilerinin yıldızı Aras Bulut İynemli, figüranlıkla oyunculuğa başlamış! İşte o dizi

Aras Bulut İynemli, yetenekli ve yakışıklı bir oyuncu olarak 13 yıldır hayatımızda yer alıyor. Son zamanlarda Çukur dizisindeki başrolüyle popülaritesini iyice arttıran oyuncu, birçok insan tarafından bu şekilde tanınsa da aslında biz onu Arka Sokaklar'daki Şeref karakteriyle tanıyoruz. O zamanlar kariyerinin başında figüranlık yapan İynemli'nin ilk işini çoğu insan bilmiyor.

ARKA SOKAKLAR'DAKİ ŞEREF KARAKTERİ

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelir. Ablası ses sanatçısı, abisi tiyatrocu olan Aras Bulut'un kariyeri; konservatuvar ya da oyunculuk eğitimleriyle başlamaz. İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okuyan İynemli, kariyerine mühendis olarak devam etmek istemez. Yolu Arka Sokaklar ekibiyle kesişir ve kendisine figüran olarak bir bölümde rol verilir. Dizinin bir sahnesinde suçlulardan birisini canlandıran Aras Bulut İynemli, ilerleyen yıllarda Arka Sokaklar dizisinde rol aldığı diğer arkadaşlarından daha çok tanınır. Şeref karakterini canlandıran Aras Bulut'un böylelikle yıldızı parlamaya başlar.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ İLE ŞÖHRET OLDU

Sergilediği oyunculuk performansının yanında reklamlarda yer alan bir yüz olması sayesinde yetenekli oyuncunun yolu açılır. 2009 yılındaki Arka Sokaklar dizisindeki performansından sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide rol almaya başlar. Bu dizideki performansı, birçok yapımcı tarafından dikkat çeker. Ailenin iki erkek çocuğundan liseli olan Mete Akarsu'yu canlandırır.

İÇERDE VE ÇUKUR, KARİYERİNİN ZİRVESİ

Muhteşem Yüzyıl'da da rol alan oyuncu, İçerde ve Çukur'da büyük ses getirir. Bu sırada birçok reklam filminde de yer alan Aras Bulut İynemli, dikkatleri üzerine çekmeye başarır. Partnerleri ve rol arkadaşlarıyla uyumu da oldukça ses getirir. Yakışıklı oyuncu, Arka Sokaklar ile başladığı kariyerini güçlendirerek ilerlemeye devam eden biri. Yetenekli oyuncuya başarılarının devamını diliyor ve bizler için yakın zamanda yeni işler ortaya koymasını umuyoruz.