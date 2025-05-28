İçerik doğru ama…

Daha ne kadar oldu ki, ekonomimizin içinde bulunduğu durumun muhteşemliğinden bahsettiğimiz günler ne zaman bitti?

Açıkçası birden bire Yeni Şafak gazetesine bu kadar ağır şekilde saldırılmasını yadırgadım. Özellikle de muhalifler bunu neden yapıyorlar anlam çok zor, Yeni Şafak’ın bir gün önce attığı o manşetin neresi yanlış? Neredeyse başından sonuna doğru olan o ifadelerin Yeni Şafak tarafından gündeme getirilmesi normal şartlar altında son derece de kıymetli bir şey değil mi?

Hayır aynı haber muhalif bir yayında yer alsa, hiç bu kadar tepki alır mı? Zaten o sebeple de yapılan gazetecilik faaliyetini kıskananlara Yeni Şafak Gazetesi’nin ekonomi müdürü tarafından son derece net bir şekilde yanıt verilmiş elbette.

Net olan şudur ki haberin büyük bölümüne itiraz edecek hemen hiç kimse yoktur sanırım, ama haberi yapanların bu konuya neden şimdi girdikleri bir gün sonrasında neden aynı haber mantığını devam ettirmedikleri soru işaretlerine neden oluyor elbette.

Dahası konu Yeni Şafak olunca insanların hafızalarında daha önce attıkları bir manşet canlanıyor da olabilir. Ben de daha önce o konuyu yazmış birisi olarak aynı hissiyata kapıldığımı kabul etmeliyim. Naci Ağbal’ın Merkez Başkanı olduğu dönemde yaşanan faiz artırımına karşı atılan “Bu operasyonu kimin adına çektiniz” manşeti hemen herkesin hafızalarında neticede. O manşetten sonra neler olduğu da.

Bu durumda işte daha dün yapılan o haberde de bir başka hedef mi var acaba diye soruyor insanlar haklı olarak. Çünkü Merkez Bankası’nın o kararının ardından yaşadığı kadro değişiklikleri de ortada. Burada da Mehmet Şimşek mi hedefte diye sormak normal değil mi? İşin ilginç yanı son dönemde bu durumu sadece Yeni Şafak dile getirmiyor. AKP içinden de hem açık açık hem içinden bu konuları konuşan bir çok insan var, bunların bir kısmı da haberlere yansıyor.

Ama burada şüpheci davranmayı gerektiren iki konu var, birincisi bu rahatsızlıklarla ilgili samimiyet, ikincisi de bu rahatsızlıkların asıl sebebi. Yani mesela gelir adaletsizliğinin ciddi şekilde artmasından mı rahatsızlık duyuluyor acaba, faiz ekonomisinin sadece birilerinin işine yaradığı mı düşünülüyor, ya da bu kemer sıkma politikalarının hükümete kısa vadede vereceği zararın büyük olacağından mı?

Yoksa sadece bir görev değişikliği talebinin yüksek sesle dillendirilmesi mi?

Aslında hepsi mantıklı, daha önceki örnekte de görev değişikliği olmuş ve istenilen sonuca bir şekilde ulaşılmıştı ama o istenilen sonuç neydi onu pek kimse bilmiyor hala.

O zaman harika giden ekonomimizi baltalayanlar görevden alınmış ve o harika giden ekonomiyi daha da harika hale getirecek kadrolar göreve gelmişti. Şimdi ise ekonomi kötü gidiyor diyorlar, o zaman hedefte Merkez Bankası vardı belki ama bu sefer sanki direk ekonomi bakanı üzerinden yapılıyor yorumlar.

İşte samimiyetle ilgili yorum yapmak için biraz beklemek gerekecek demek oluyor bu. Bakalım Şimşek yerinde kalacak mı? Kalmazsa yerine kim gelecek bu iki sorunun cevabına göre değerlendirme yapmak daha sağlıklı olur belki de.

Eğer komplo teorileri boşa çıkar, ekonomi yönetimi yerinde kalır ve Yeni Şafak bu uyarılarına arada bir devam ederse, medyada kendilerine eleştiri yönelten herkes, ben de dahil kocaman özürler dileriz. Ama kusura bakmasınlar, çok da uzun olmayan bir süre öncesinden geliyor işte insanların bu şüpheleri,

Ya peki o şüphe edenler haklı çıkarsa, yani bu haberler bir haya yayınlanmazsa, ya da ekonomi yönetiminde bazı değişiklikler yine olursa, onlar da bizim gibi özür dilerler mi acaba? Ya da onların diledikleri özür ile bizim dilediğimiz özrün maliyeti aynı olur mu?