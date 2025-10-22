İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 aydır devam eden bir soruşturmadan sonra aralarında yedi CHP'li belediye başkanının da bulunduğu 200 kişi hakkında iddianameyi hazırladı.

578 sayfalık iddianame, savcılığın "çıkar amaçlı suç örgütü" değerlendirmesi üzerine inşa edildi. İddianamede 40 kişinin tutuklu, 160 kişinin ise tutuksuz yargılanacağı ifade ediliyor.

Dosyada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin isimleri bulunuyor. Soruşturmanın merkezinde ise etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı 'Aziz İhsan Aktaş' bulunuyor.

"CHP'Lİ AKDOĞAN İDDİANAMEYİ SİYAH POŞETE KOYDU"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün söz konusu iddianameyi siyah çöp poşeti ile Meclis'e götürdü. İddianameyi 'içinde ayıplı şeyler var' ifadelerini kullanarak siyah poşete koyduğunu ifade eden Akdoğan, "Bugün kürsüye siyah poşetle geldim, siyah poşet tercih ettim çünkü içinde ayıplı şeyler var" sözlerini sarf etti.

"ÇETENİN REİSİ SOKAKTA DOLAŞIYOR"

Aziz İhsan Aktaş'ın iddianamesinin bulunduğu siyah poşeti kürsüden sallayan Akdoğan, "Bu poşetin içinde kanıta dayandırılmayan gizli tanık ifadeleri var. Hiç bir kanıta dayandırılamamasına rağmen bu kadar iddianame oluşturulmuş. Bu dayandırıldığı yer bir çete, çetenin reisi sokakta dolaşıyor. Ama iftira atılan kişiler cezaevinde yatıyor. Bu iddianamenin, bu poşetin içinde hakkında dışarıda dolaşıp televizyonlara çıkan çete reisi hakkında 254 yıl hapsi isteniyor. Bu adam televizyonlarda hakkında 4 yıl ceza istenen belediye başkanları bugün cezaevinde yatıyor" dedi.

"GİZLİ TANIK İFADESİYLE YARGILAYAMAZSINIZ"

"Burada yazan şeylerin şahlanışı 2014-1019 yılları arasındadır" sözlerini sarf eden Akdoğan, "Bu çete lideri 600 ihale almış. 500'ünü AKP'li belediyelerden ve devlet kurumlarından almış. 500'ünde rahmaniymiş 100'ünde şeytaniymiş" dedi.

Akdoğan, "Bunun içinde 458 kez 'anlaşılmıştır' 81 kez 'düşünüyorum' yazıyor. 57 kez 'duymuştum, duyduğum kadarıyla, duydum' yazıyor. Bu yüzlerce ifadenin karşılığında 16 kez delil yazıyor. Bu iddianamede yargılanan belediye başkanlarımız Türkiye genelinde 7 milyon oy almıştır. Ama gizli tanığın ifadesiyle yargılayamazsınız, yargılamamsınız" ifadelerini kullandı.