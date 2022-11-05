Türkiye'de bakın ne kadar Suriyeli varmış. İçişleri Bakan Yardımcısı söyledi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerine ilişkin "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Çataklı, 2016'dan bu yana 2 milyon 705 bin 946 kaçak göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiğini söyledi. Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının ise 531 bin 326 olduğunu ifade etti.

Çataklı'nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"PKK’nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi

Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8’i büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 195 operasyon yapılmıştır

Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır. Siber suçlarla mücadelede Ekim ayında terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 159 şüpheli yakalanmıştır."

Çataklı, "2016'dan bugüne kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirterek, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 611 bin 143 kişidir" ifadelerini kullandı.

