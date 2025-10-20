Ali Yazan/Ordu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, barındırılması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları yerinde görmek ve alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Ordu’ya geldi.

Ordu Valiliği’ne gelişinde, ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra, Valilik makamına geçti.

Makam ziyaretinin ardından Valilik Toplantı Salonunda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın başkanlığında, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, Vali Yardımcıları Ayhan Durmuş, Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İlçe Belediye Başkanları, OBB Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Giresun Orman Bölge Müdür Vekili Nejdet Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır’ın katılımıyla, Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanması kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bakımevleri ve doğal yaşam alanları çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulanmasına dönük olarak ilimizde yapılanlar, yapılmış olanlar ve yapılacaklarla ilgili olarak detaylı bir görüşme, bir değerlendirme şansı bulacağız. Bu toplantının çabalarımızı daha da artırmaya yönelik ciddi katkıları olacağına inanıyorum.” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ise yaptığı konuşmada, toplantının amacının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun il düzeyindeki uygulamasını değerlendirmek, istişarede bulunmak olduğunu söyledi.

“Toplantılarımızı 30 büyük ilimizde yapıyoruz. Daha önce 51 ilde yaptık ve bu 51 il’de sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusunda yüzde doksanlarda. Büyükşehirlerde maalesef gerilerdeyiz.” diyen Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ”Geride bıraktığımız 2-3 aylık süreçte büyükşehirlerimizde bir hareketlilik var ancak köpek sayısı da çok fazla. Dolayısıyla tesisleşme ihtiyacı daha fazla ve toplanması da ciddi bir çalışma gerektiriyor. Yakalanan sokak hayvanlarının rehabilite edilip tedavi ve aşılama sürecinden sonra sahiplenmek isteyenlere verilmesi, geri de kalan hayvanların da barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında barındırılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında sokak hayvanların barındırılması ve rehabilitasyonuna yönelik tesislerin yapılması gerektiğinin altını çizen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “Doğal yaşam alanlarının etrafı tel örgülerle çevrilerek, içinde prefabrik yapıları yerleştirmek istiyoruz. 5199 sayılı Kanun, Büyükşehirlere ve nüfusu 25 bini aşan belediyelere barınak ve doğal yaşam alanı yapma görevi verirken, diğer belediyelere de toplama görevi vermiş durumda. Bu çalışmalar, Büyükşehir ve diğer ilçelerle iş birliği içerisinde yapılabilir. Hızlı netice almak için Valilerimizin koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor.” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, sahipsiz sokak hayvanlarının insan, hayvan, çevre ve halk sağlığına olan etkileri üzerine bir sunum yaparak, ülkemizdeki yasal düzenleme ve barınak yapımına geçiş süreçleri, köpek popülasyonunun kontrol yöntemleri, köpeklerin taşıdığı zoonotik hastalıklar ve ekonomik etkileri, sahipsiz köpekler ve kuduz hastalığı riski, kuduz yayılımında sahipsiz hayvanların rolü ve ekonomik etkileri, köpeklerin taşıdığı zoonotik hastalıklar ve ekonomik etkileri, sokak hayvanlarının çevre sağlığına etkileri, sahipsiz hayvanların davranışsal riskleri, mevcut durum analizi, çözüm önerileri konularında toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabey de bir sunum yaparak, Ordu’da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik olarak yürütülen barınak ve doğal yaşam alanları çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantının sonunda bir değerlendirme konuşması yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “Ordu’da güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ordu’daki toplantımız, 8’inci il toplantısı oldu. Diğer 7 il’de gerçekleştirdiğimiz toplantılara göre daha interaktif ve faydalı bir toplantı oldu. Bizim istediğimiz de bu tür sonuç odaklı toplantılar yapmak. Bakanlık olarak, Valilerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İlçe Belediye başkanlarımızla ve ilgili kurum yöneticileriyle bir araya gelelim, güç birliği yapalım, kaynak israfı olmadan bu işi halledelim istiyoruz. İl düzeyinde bu işi ele alarak, çözelim diye yola çıktık. Ordu’da da bu enerjiyi ve sinerjiyi gördük. Ordu’da bu konuda bir altyapı oluştuğunu, bir kapasite olduğunu gördük. Başlamış tesislerin bitmesi durumunda en fazla 1-2 ay içerisinde bir sıçramanın olacağını düşünüyorum. Toplama, aşılama ve kısırlaştırmayla ilgili de bir potansiyel var. Dolayısıyla Ordu bu anlamda da zorlanmayacaktır. 2026 yılının ilk çeyreğinde Ordu, sahipsiz hayvanlar konusunda daha iyi durumda olacaktır. Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere her birinize ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.