İçişleri Bakanı açıkladı. Hesaplara bugün yatırıldı

Dördüncü kira destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplam kira yardımının 5 milyar lirayı aştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı açıkladı. Hesaplara bugün yatırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada nisan ayından itibaren yatırılan kira destek ödemelerinden dördüncüsünün depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"AFAD'dan Nisan ayından itibaren 4. kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında; toplam 304.108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı; 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek."

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