İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 milyon 14 bin araç denetlendi, 483 bin 947 araca işlem yapıldı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 milyon 14 bin araç denetlendi, 483 bin 947 araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini ve 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayıları ile denetimleri artırdıklarını bildirdi.

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Denetimler arttıkça kaza sayılarının azaldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya, sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili bu yıl 535 bin 62 işlemin yapıldığını belirterek, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 7-14 Kasım'da 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini kaydetti.

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Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı." bilgisini verdi.

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⚠️”Sürücü Belgesiz Araç Kullanımıyla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldı.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz.

Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor❗️

Lütfen hem kendi… pic.twitter.com/JTHk9VHluB

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