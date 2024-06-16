İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bayramın ilk gününde yollar savaş alanına döndü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bayramın ilk gününde yollar savaş alanına döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayramın ilk gününde meydana gelen trafik kazalarının sayısını açıkladı. 852 kaza meydana geldi. 5 Kişi hayatını kaybederken, bayram tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazası sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 852 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı tatilinin birinci günündeki trafik kazalarının dökümünü duyurdu. Bayramın ilk gününde bu saate kadar toplan 852 trafik kaza meydana geldi. Bu kazalarda bin 421 kişi yaralanırken, beş kişi de hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşın güvenliği için gerekli önlemleri aldığını söyledi. Denetimleri hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyet uyalım, aşırı hız yapmayalım uyarısında bulundu.

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