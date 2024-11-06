İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Çember-24' operasyonlarını duyurdu! 1 haftada binlerce suç makinesi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Çember-24' operasyonlarını duyurdu! 1 haftada binlerce suç makinesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır "Çember-24" operasyonlarında 4 bin 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla 81 ilde son 1 haftadır "Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara" yönelik düzenlenen "Çember-24" operasyonlarında 4 bin 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

ali-yerlikaya.jpg

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan çalışmalar sonucunda 1 haftada hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen "Çember-24" operasyonları için ara vermeden çalıştılar. Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"81 ilde son 1 haftadır "Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara" yönelik düzenlenen "Çember-24" operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı. Çember-24 operasyonlarında sonucunda: 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 158 şüpheli şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların: 689'u hırsızlıktan, 374'ü dolandırıcılıktan, 151'i yağmadan, 62'si kasten öldürmeden, 125'i cinsel suçlardan, 717'si narkotik suçlarından, 73'ü terör suçlarından, 474'ü KOM (Kaçakçılık, Organize) 216'sı siber suçlardan ve 1363'ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 244 şüpheli şahıs yakalandı."

Son Haberler
Türkiye’yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
Türkiye’yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
Ali Koç şampiyon olamamalarının nedenini açıkladı: Hiçbir branşta olmayan kulüp…
Ali Koç şampiyon olamamalarının nedenini açıkladı: Hiçbir branşta olmayan kulüp…
Bitlis’te kaçakçılara operasyon
Bitlis’te kaçakçılara operasyon
Mevduatta 'hoş geldin faiz' yarışı kızıştı
Mevduatta 'hoş geldin faiz' yarışı kızıştı
Malatya’da Minibüsçüler tepki gösterip konvoyla trafiği kilitlediler
Malatya’da Minibüsçüler tepki gösterip konvoyla trafiği kilitlediler