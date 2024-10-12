İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diye duyurdu. Sağlık görevlisini yumruklamıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa'da ambulanstaki sağlık görevlisini yumruklayan zanlının yakalandığını açıkladı ve 'gereği yapıldı' paylaşımında bulundu.

Bursa'da kalp krizi geçiren hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının önü bir araç tarafından kesildi. Doktor ambulans içinde hastaya müdahale ederken, zanlılar bir sağlık görevlisini yumrukladı. O anları ambulansın araç kamerası görüntüledi. Polis, olay sonrası titiz bir çalışmanın ardından iki kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan iki kişiden yumruk atan zanlı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişlere Bakanı Ali Yerlikaya'nın olay hakkındaki paylaşımı şöyle:

GEREĞİ YAPILDI-33

Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerden M.Y. TUTUKLANMIŞ, S.Y. ‘ye ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır.

'OĞLUMA ZARAR VERMEMESİ İÇİN İTTİM, BOĞAZINI SIKMADIM'

Arbede sırasında el baş parmağının kırıldığını ileri süren M.Y. ambulans sürücüsünden şikayetçi olduğunu söylerken, baba S.Y. de ifadesinde, ambulans sürücüsünün kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Ancak ambulans kamerasındaki görüntüye göre baba S.Y'nin şoförün boğazını sıktığı değil iki kere peş peşe yumruk attığı görüldü.

TUTUKLANAN BABA AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ SUÇLADI

Tutuklanan baba S.Y, "Ambulans şoförü, oğlum M.’yi, ambulansın önüne, ‘Gel buraya gel, bak burada kamera var, kameraya gülümse’ dediğini verdiği ifadede söyledi. Şoförün oğlununu ayağını bastığını söylerken, şoföre attığı iki yumruk kamera kayıtlarında tespitli olduğu görüldü.