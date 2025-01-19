İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Trafik ekipleri bir haftada 474 bin 456 araca veya sürücüye ceza kesti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendiğini, 474 bin 456 araca veya sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, geçen yıl şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüsün, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye genelindeki denetimlerde, 9-16 Ocak'ta 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar), mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yapılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 474 bin 456 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

2024'TE 592 OTOBÜS ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZASINA KARIŞTI

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile ilgili bilgi de verdi. Yerlikaya, 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 2 milyon 376 bin 21 otobüsün denetlendiğini açıkladı. Yerlikaya, 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüsün ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştığını bildirdi.