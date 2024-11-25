İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya depreminin ardından yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Doğanşehir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Saha taramalarının başladığını belirten Yerlikaya, ilk belirlemelere göre olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

Yerlikaya'nın ifadeleri şu şekilde:

"Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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