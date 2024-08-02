İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evinden iki yabancının ikameti çıktı! Gizlenmeye çalışılan büyük skandal

Gazeteci Tolga Şardan, t24’te kaleme aldığı “Sonunda bu da oldu: İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konutundan, iki yabancı adına kayıtlı iki ikamet izni çıktı!” başlıklı yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Ankara’nın Çankaya ilçesi Atakule bölgesinde bulunan özel konutunda geçici ikamet kaydına sahip iki yabancının ikametinin gözüktüğünü yazdı.

Şardan’ın “Kanımca skandal tanımlaması bile yetersiz kalacak cinsten aktaracaklarım” diye başladığı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“BEKÇİ, YERLİKAYA’NIN EVİNE GİTTİ”

Aldığım bilgiye göre, geçen Mayıs'ta Ankara'nın en önemli ilçesi Çankaya'da yürütülen adres doğrulama işlemleri sırasında film koptu. Çankaya bölgesinde görevlendirilen bir bekçi, elindeki listeye göre denetleme yaparken Atakule civarında bir adrese geldi. Polislerin çevre güvenliğini sağladığı özel mülke gelen bekçi, korumalara elindeki listede adı geçen iki kişinin söz konusu adreste yaşayıp yaşamadığını sordu.

“ORTALIK KARIŞTI”

Koruma polisleri, elinde listeyle gelen bekçinin durumundan şüphelenip önce alıkoydular, sonra da adresin sorumlusu olan polis merkezine bilgi verdiler. Tabii bu yaşananlar üzerine ortalık bir anda karıştı. Olayın boyutu bir anda değişiverdi. Zira, bekçinin elindeki listede bulunan ve geçici ikamet kaydına sahip iki yabancının yaşadığı belirtilen adres İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konutuydu! Fıkra misali başlayan olaylar bir anda krize dönüştü.

Nasıl dönüşmesin ki? Yasa dışı göçle mücadele eden bakanlığın en tepesindeki isim olan İçişleri Bakanı'nın konutunda iki yabancının ikamet izni çıkarılmıştı.

“İKİ YABANCI KIRGIZ ASKERİ ÖĞRENCİ ÇIKTI”

Krizin baş göstermesiyle beraber olaydan haberdar olan Yerlikaya'nın talimatıyla müfettiş görevlendirmesi yapılarak süreçle ilgili inceleme başlatıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu'nca yürütülen incelemede, Ankara Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün kayıtları deyim yerindeyse hallaç pamuğu gibi atıldı.

“HAFTA SONU EVCİ ÇIKABİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPILDI”

Yapılan incelemeler sırasında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce İçişleri Bakanı'nın konutuna ikamet izni verilen iki yabancının Kırgız kökenli askeri okul öğrencisi olduğu ortaya çıktı. İki Kırgız askeri okul öğrencisinin, askeri okulda eğitim görmelerine rağmen hafta sonu "evci" çıkabilmek amacıyla uzun süreli ikamet başvurusu yaptıkları anlaşıldı.

Devamında müfettişlerin tespitleri ışığında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde görevden almaların yaşandığı belirtiliyor. Kurumda görevli 10'dan fazla personelin hakkında idari işlem yapıldığı bilgisi var. Skandalın gizlenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.