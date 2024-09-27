İçişleri Bakanı 'gereği yapıldı' diye açıkladı. Sokakta uzun namlulu silahlarla poz vermişlerdi

Gaziantep'te ellerinde uzun namlulu silahlarla poz vererek, halk arasında korku ve endişeye yol açan 7 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Ali Yerlikaya Sosyal Medya üzerinden yaptığı açıklamada elinde uzun namlulu silahlarla poz veren kişilerin yakalandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle

" Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.) Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."