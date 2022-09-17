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Elazığ'da 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 20:50
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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Elazığ'da 2 terörist teslim oldu

Elazığ'da 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı. 

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