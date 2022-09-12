İçişleri Bakanı Soylu Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Süleyman Soylu, Pinter ile telefonda görüştü.

Görüşmede, pasaport basımında karşılıklı iş birliği ve atılacak adımlar, Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macaristan sınır kapılarında görevli Türk polisleri ve güvenlik konularında iş birliğine ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca 17 Ağustos Marmara Depremi'nde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun enkaz altından 82 saat sonra canlı çıkarılmasını sağlayan "Mancs" isimli Macaristan arama kurtarma köpeği için Kocaeli'de yapılacak anıtın, Pinter'in Türkiye'ye kasımda yapacağı ziyaret sırasında açılması konusunda mutabık kalındı. (AA)