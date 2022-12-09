İçişleri Bakanı Soylu’nun Hiranur Vakfı’nın yöneticileriyle fotoğrafı ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan Kadir İstekli tarafından sistematik olarak cinsel istismara uğraması gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye, utanç tablosunu konuşurken; suça karışan çok sayıda kişiyle fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çocuk istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı yöneticileri ile de yaklaşık 5 buçuk yıl önce bir araya geldiği anlaşıldı.

KENDİLERİ PAYLAŞTI

Vakfın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre; 23 Mayıs 2017'de Hiranur Vakfı Kurumsal İletişim Birimi, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, ziyaret, "Hiranur Vakfı Kurumsal İletişim Birimimiz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler" notuyla paylaşıldı.

Vakfın ziyareti sadece Soylu ile sınırlı kalmadı. Hiranur Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kul ve vakfın Yurtiçi Sorumlusu Şahin Palut'un, Soylu'nun yardımcısı Mehmet Ersoy'u da ziyaret ettiği anlaşıldı.

Söz konusu ziyaret, vakıf tarafından "Hiranur olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kul ve Yurtiçi Sorumlumuz Şahin Palut ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanımızın yardımcısı Mehmed Ersoy'u makamında ziyaret ettik" sözleriyle paylaşıldı.

AKP İLÇE BAŞKANLIĞI DA GÖRÜŞTÜ

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın da "Sancaktepe’de faaliyet gösteren Hiranur Vakfı’nı ziyaret ettik. Yaptıkları hizmetler için teşekkür ettik" paylaşımı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin istismar ettiği; H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.