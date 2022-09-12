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Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının bugün tamamlanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:33
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İçişleri Bakanı Süleyman Solyu açıkladı: Yeni atanan öğretmenlerin belirsizliği sona eriyor

Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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