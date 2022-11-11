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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın 10 aylık döneminde 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kazaların bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9, hayatını kaybedenlerin ise yüzde 7,6 azaldığını bildirdi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:55
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2022'nin ve 2021'in 10 aylık dönemindeki 100 bin motorlu araca düşen trafik kazası verilerini paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, 2022'nin ve 2021'in 10 aylık dönemindeki 100 bin motorlu araca düşen trafik kazası verilerini paylaştı.

Soylu paylaşımında, "Trafikte sıfır can kaybı hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 2021-2022 yıllarının ilk 10 ayları karşılaştırmasında 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı 100 binde 6." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında yer alan grafiğe göre, 2021'in 10 aylık döneminde 100 bin araca düşen kaza oranı yüzde 6,8'ken, 2022'de oran yüzde 6 oldu.

Bu kazalarda hayatını kaybedenlerin oranı 2021'de yüzde 15,5 oldu, oran 2022'nin 10 aylık döneminde yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti.

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