Soylu: ABD’nin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında duyurdu. “Güçlü şekilde karşılık vereceğiz” diyen Süleyman Soylu, şunları söyledi:

MÜTTEFİKLİĞİMİZ TARTIŞILMALIDIR

– Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye mesajını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani’yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır.

YAKALAMASAYDIK, YUNANİSTAN’A KAÇIRACAKLARDI

– Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz, kalleşliklere tahammül edecek gücümüzde kalmadı.

– Teröristler başarılı bir operasyonla yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Yakalamasaydık, bugün Yunanistan’a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız.

PKK’YA KİM İÇ İSTİHBARAT SAĞLIYORSA FAİL ODUR

– PYD’yi orada kim besliyorsa, PKK’ya kim iç istihbarat sağlıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Bu milletin en büyük hasleti piyonların kafasını kırmaktır. Bu aldığımız mesaja çok güçlü hem de çok güçlü bir mesaj vereceğiz.



– Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik… “Ya kattan atın ya kanala atın” talimatı var net bir şekilde. Teröristi öldürüp, tüm network’ü çözmemizi, olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engellemeye çalıştıkları bir plan apaçık ortada.